Pablo Dapena e a cara B do deporte de elite: "Sentín ansiedade e a miña cabeza desconectouse do corpo"

O valor non só se demostra á hora de afrontar unha carreira ou un reto deportivo, senón cando toca superar momentos duros. E iso fixo Pablo Dapena ao visibilizar un problema moitas veces oculto no deporte de elite e na sociedade.

O triatleta pontevedrés, campión do mundo de longa distancia, afrontaba a pasada fin de semana a primeira cita importante do seu calendario no Challenge de Salou, superada unha lesión no pé que lle obrigou a parar na primeira parte do ano. Con todo, Dapena non concluíu a proba e días despois explica o sucedido con franqueza e valentía a través das súas redes sociais.

"Recibín moitas mensaxes acerca de que me pasou en Challenge Salou a pasada fin de semana, que se a lesión, que se avaría... Non, nada diso, sentín ansiedade e a miña cabeza desconectouse do corpo e foi imposible seguir apertando. Foi a primeira vez que tiven esa sensación ao longo de toda a miña vida", revela.

"Adóitase dicir que os deportistas podemos con todo o que nos boten e máis. Pode ser, pero cando o globo se seareiro demasiado acaba explotando, e eu son un perfecto símil dese globo", explica o pontevedrés.

Detrás de todo, a súa situación persoal e familiar, iso no que poucas veces ponse no foco cando se fala de deporte profesional. "Quen me coñeza sabe que son ou branco ou negro, que, ou dás o 100% en todo o que fas ou mellor botarse ao carón. Desde hai un tempo, teño a sensación de que me estou perdendo capítulos na vida do meu fillo por tentar superar a miña mellor versión deportiva e iso é algo que a miña cabeza non o pode consentir, de aí moi posiblemente a desconexión o domingo pasado en Salou", relata Pablo, que chegaba á cita en Salou tras participar nunha concentración en Mallorca co seu equipo, o BMC, que lle tivo máis dunha semana fóra da casa.

"O primeiro é recoñecer o problema", asegura, e por iso o segundo paso será "poñerse en mans de profesionais", á vez que bota un pouco o freo aos seus obxectivos deportivos. Só así poderá chegar ao terceiro e último paso, "solucionar o problema".

"É nesta situación na que nos atopamos neste momento. Afortunadamente é algo que cada vez se ve máis a miúdo e cada vez está máis normalizado na sociedade. Buscar solucións aos problemas con ferramentas diferentes procedentes de axentes externos á miña situación persoal", conclúe Pablo Dapena, todo un exemplo nas carreiras pero tamén fóra delas.