A Raña prepárase para unha fin de semana de ximnasia rítmica 'non stop'

A ximnasia rítmica vai ser a protagonista da fin de semana deportiva en Marín cunha dobre cita que encherá de actividade o pavillón da Raña.

O Club In Mare en colaboración do Concello de Marín organizará na mañá do sábado 27 a X Edición do Torneo Club In Mare.

Ademais esa mesma tarde centros escolares e escolas de ximnasia poderán exhibir o traballo da tempada, xunto a outras exhibicións de danza.

No que respecta ao domingo 28 de maio, tamén de mañá, A Raña será escenario da II Fase Interescolas, campionato dirixido aos clubs de base deste deporte e que se organiza en colaboración do Club Marusía de Ourense.