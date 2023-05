A arousá Mari Paz Vilas súmase á Queens League

De Vilagarcía á Queens League. A dianteira arousá Mari Paz Vilas será a primeira futbolista profesional en activo en participar no proxecto deportivo impulsado polo streamer Ibai Llanos e o ex-futbolista Gerard Piqué.

Será precisamente no equipo presidido por Ibai e por Gemita, Porcinas FC, que este mércores anunciou a Mari Paz como a súa xogadora número 12.

"Que ganas tiña de subir á porcineta", sinalou a xogadora tras desvelarse a noticia.

Nos vemos el sábado https://t.co/aV5fUDmGbL — Mari Paz Vilas (@maripaz_vilas) May 24, 2023

O seu novo equipo na Queens League agradeceu ademais as facilidades dadas polo FC Levante Las Planas, equipo no que actualmente milita Mari Paz Vilas na máxima categoría do fútbol nacional e que fixo posible o seu salto á nova competición unha vez finalizada a liga.

Mari Paz suma desta forma unha nova experiencia a unha ampla traxectoria, que a levou desde o Atlético Arousana a converterse en internacional con España e militar en equipos como Levante, Espanyol, Barcelona, Valencia e Real Betis.