Juan Señor: "Teníamos mucha ilusión por ganar de nuevo"

O adestrador do Pontevedra CF, Juan Señor, quixo valorar o traballo do seu equipo ante o Badajoz a pesar da derrota. "Hemos querido ganar este partido, creo que hemos hecho una primera parte muy consistente aunque no haya habido grandes ocasiones por nuestra parte", indicou o técnico. "De alguna manera controlar la primera parte era nuestro primer plan y a partir de ahí uno juega con las necesidades y ansiedades", explicou.

En canto á forma de recibir o gol, Señor está "acostumbrado a que nos venga de una manera que no te la esperas, que no está en ningún guion pero que ocurre, y ese gol es el que ha decantado la victoria del Badajoz", lamentou.

Para Juan Señor o equipo "ha peleado con actitud y compromiso absoluto", non ten que reprocharlle nada salvo o "haber creado alguna ocasión más". Porque "teníamos mucha ilusión de ganar de nuevo y decir: aquí estamos, aquí seguimos, estos somos y sabemos competir con cualquiera, hacer un buen fútbol, pero lo que nos han faltado han sido los resultados".

Neste sentido, o Pontevedra suspendeu a materia de puntuar fóra de casa aínda que "no compiten mal. Es innegable que no conseguir ningún punto en la segunda vuelta es un bagaje que nos ha llevado a donde estamos ahora. Hemos marcado goles en muchos partidos pero no nos han dado el suficiente rédito. El problema fuera es que hemos recibido más. Siempre ha tenido la búsqueda del gol o por lo menos desde que estoy yo. No me gusta conformarme con defender, sino percutir en el contrario y tratar de ganar el partido por ocasiones y no por jugadas puntuales, como se ha decantado este", criticou.