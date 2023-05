O Marín Futsal, sen premio na final da Copa Galicia ante a pegada do Burela (1-5)

Final da Copa Galicia en Noia entre Marín Futsal e Burela © Real Federación Galega de Fútbol Final da Copa Galicia en Noia entre Marín Futsal e Burela © Real Federación Galega de Fútbol

Non puido ser. O Marín Futsal quedou sen premio na final da Copa Galicia de Fútbol Sala celebrada este mércores 17 de maio na localidade coruñesa de Noia.

A pegada e poderío dun experimentado Burela Pescados Rubén foi demasiado para o cadro marinense, que vendeu a pesar diso cara a súa pel.

A iniciativa foi de Burela, que aos 8 minutos de partido adiantouse cun gol de Antía Pérez, pero as xogadoras adestradas por Ramiro Díaz non lle perderon a cara ao duelo mantiendo intactas as súas opcións ao descanso cun marcador que seguía sendo mínimo.

O gol de Dany ao comezo da segunda metade para as lucenses si cambiou o panorama, cun Marín Futsal obrigado a arriscar.

As do Morrazo deron entón un paso á fronte e atopando premio co 1-2 de Ale de Pazo só tres minutos despois, no 25 de xogo.

A emoción mantíñase ao grande, pero no ecuador do segundo acto un erro na saída do Marín Futsal desembocou no 1-3 de Peque que poñía xa o título moi complicado.

Ramiro Díaz apostaba polo xogo de cinco en busca da remontada, pero fíxoo sen acerto e o que chegou foi a sentenza de Burela cos goles Emily e Patricia.