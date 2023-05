Botín de catro medallas para o Ría de Marín na Copa Primavera de Remo

Satisfacción no Club de Remo Ría de Marín polos resultados obtidos polos seus deportistas a fin de semana en Castrelo de Miño, onde se disputaba a XXX Copa Primavera.

Tratábase dunha competición nacional, previa ao Campionato de España, na que participaron 32 clubs con ata 233 embarcacións rexistradas. Todo iso nas categorías alevín, infantil, cadete, veterano e de remo adaptado.

O Ría de Marín finalizou no sétimo posto do medalleiro cun botín de catro metais.

Por unha banda a veterana Pilar García conseguiu o ouro en 1xVF, do mesmo xeito que os alevíns Gorka Rivadulla - Rubén Sobral (2xAM). Ademais o cadete Xián Gutiérrez (1xCM) foi bronce, como tamén o foron Xairo Rivadulla e Hugo González.

O club destaca tamén as actuacións do alevín Breogán Gutiérrez, que foi cuarto na súa proba, do cadete Niobe Barreiro que foi sétimo e de Manuel Caiño e Anxo Branco (13º).