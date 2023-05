O Cisne afúndese tras o descanso co Valladolid e reduce ao mínimo as súas opcións de permanencia (29-33)

Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Atlético Valladolid disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de Liga Asobal entre o Cisne e o Atlético Valladolid disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

O Club Cisne Balonmano reduce ao mínimo as súas opcións de permanencia tras perder este domingo ante o Recoletas Atlético Valladolid, equipo que tamén se xoga a súa continuidade en Liga Asobal. O equipo de Javier Márquez, que chegou a colocarse cunha vantaxe de 3-0 na primeira metade, desapareceu por completo no regreso á cancha tras o descanso e os valisoletanos arroiárono para asinar un un +6 que marcou o devir do duelo.

Tras un inicio de partido igualado con repartición de goles e erros á vez en ambas as porterías, foi o conxunto lerezano o que abriu a primeira brecha con dous auténticos golazos, un de Calin e outro de Pombo, e unha gran parada de Kilian Ramírez detendo o que ía ser o empate do Valladolid (7-5).

Parou o cronómetro o técnico visitante para reverter a situación, Chan anotou a máxima vantaxe para o Cisne e só Álvaro Martínez, desde os sete metros, logrou bater ao gardameta local tras catro minutos sen ver portería.

Entoouse o Recoletas a partir dese gol e empezou a atopar ocos en ataque que, sumados a unha boa defensa, traducíronse nun parcial de 0-3 co que devolvían a igualdade ao marcador e obrigaban a Javier Márquez a pedir tempo morto para que os seus recuperasen as sensacións do inicio (9-9).

Con todo, a precipitación no pase decisivo e unha serie de erros para portería por parte do Cisne permitiron ao Valladolid a voltear o resultado e conseguir a súa primeira vantaxe do partido (12-13).

Con ese resultado chegouse ao últimos cinco minutos de xogo nos que Calin tívose que ir dous minutos ao banco por estrelar o esférico na cara de César Pérez e, en superioridade numérica, os visitantes descolgáronse cun resultado de 13-15 grazas á actuación baixo paus do seu gardameta.

Xusto antes de chegar ao descanso chegou a polémica. Recortou diferenzas Mateo Arias para o Cisne, pero o colexiado interpretou falta en ataque do xogador lerezano, o Valladolid dispuxo do último asalto do primeiro tempo, e Dimitar Dimitrioski non fallou desde o extremo esquerdo para anotar a máxima diferenza dos seus (13-16).

Pero ao comezo do segundo tempo o conxunto cisneísta desapareceu por completo. Un parcial inicial de 0-3 arollador dos valisoletanos obrigaron no minuto tres a Javi Márquez a parar o tempo. A situación comezaba a ser crítica e urxía unha reacción (13-19).

E tardou case cinco minutos en anotar o Cisne cun auténtico golazo de Carlos Pombo, pero unha serie de erros defensivos dos brancos auguraban un mal aínda maior. Con todo, dous goles a portería baleira e un en contragolpe de Carlos Álvarez, permitíronlle seguir o ritmo do Valladolid e esta vez era David Pisonero o que detiña o cronómetro (19-22).

Non se daba por vencido o conxunto pontevedrés, ou iso parecía. Puro espellismo. As perdas en ataque empezaban a ser xa innumerables, que, sumadas ás intervencións de César Pérez nos momentos máis determinantes, permitiron aos valisoletanos recuperar a renda de seis goles a falta de 10 minutos para a conclusión (22-28).

Aínda que todo estaba de fronte para os de Valladolid, o Cisne evitou renderse e seguiu pelexando a pesar de ser incapaz de reducir distancias ao verse superado unha e outra vez polos lanzamentos de Serrano e Miguel Martínez, máximos anotadores do seu equipo.

Coa tranquilidade da vantaxe conseguida ata o momento alcanzáronse os últimos minutos nos que os brancos maquillaron o resultado para pechar o partido nun 29-33 que complica a permanencia.

E aínda que o descenso non é matemático polo momento, o próximo partido do Cisne será ante o Barcelona e a vitoria dos culés supoñerá a caída dos brancos a División Honra Prata.

Consulta as estatísticas nesta ligazón