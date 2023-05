Dimite o adestrador do CFB Poio infantil acusado de comentarios machistas para "parar as falacias e inxurias" cara á súa persoa

O Club de Fútbol Base Poio emitiu a última hora deste martes un comunicado tras facerse pública unha denuncia do Vilalonga sobre os comentarios machistas verteduras por un dos seus adestradores nun partido de infantís fronte ao Vilalonga, no que segundo o relato do equipo local díxose referíndose a unha gardameta de só 13 anos de idade "está solteira, por onde a queres meter".

No texto a entidade formativa asegura condenar "calquera acto de violencia verbal ou física que ensucie os valores que ensina aos nosos nenos o deporte", pero pide tamén contención nas críticas cara ao seu adestrador, o cal presentou a súa dimisión.

"A propósito do ruído mediático que se está xerando, o noso adestrador presentou a súa dimisión irrevogable para nas súas propias palabras 'parar as falacias e inxurias' cara á súa persoa", sinala o comunicado. Ademais aseguran a súa intención é frear o posible dano que isto poida orixinar á xogadora do Vilalonga vítima do desagradable comentario, así como ao resto de xogadores de ambos os dous clubs.

Segundo o CFB Poio os feitos foron froito de "un cúmulo de despropósitos", asegurando o club que "unha vez que o noso adestrador comete o erro dun mal comentario, diríxese a todos os espectadores, xogadora e pais de ambos os dous equipos pedindo desculpas".

Por ese motivo desde a entidade deportiva piden ao Vilalonga que faga públicas as imaxes que estaban a gravar no partido "para contrastar e poñer todo no seu xusto lugar".

Por último a escola deportiva de Poio defendeu a traxectoria de máis de 25 anos como adestrador do técnico afirmando que "dun comentario inapropiado non se pode destruír a unha persoa", afirmando que o preparador "vai exercer todas as medidas legais precisas contra aqueles que están a terxiversar a realidade e tentando manchar o seu nome".