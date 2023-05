As lesións deixan o Talavera sen laterais para recibir o Pontevedra

Se a situación do Pontevedra Club de Fútbol na clasificación é delicada, a catro puntos da salvación, a do seu próximo rival en liga, o Talavera, é dramática.

A catro xornadas para o final da competición o cadro manchego é pechacancelas a 8 puntos da permanencia, cunhas opcións de salvarse que son xa escasas. A pesar diso o seu técnico, Pedro Díaz, segue crendo que é posible o milagre.

"Matematicamente non estamos descendidos. No mundo do fútbol vin moitas cousas, algunhas que non crerías. Chámame iluso pero sigo nos meus trece e sigo pelexando. Quero gañar estes catro partidos", asegurou este xoves en rolda de prensa o adestrador talaverano. "Sei que está dificilísimo, que é unha carambola, pero é que vin de todo. O meu obxectivo é gañar os catro partidos e logo esperar", insistiu.

Díaz pide aos seus non mirar xa á táboa clasificatoria e "quitarnos esa presión, a saír a xogar o partido e a gañar, porque non hai outra".

Ademais o preparador do Talavera recoñeceu que o seu equipo chegará visiblemente minguado á cita do próximo domingo (12.00 horas) no Estadio Municipal El Prado por culpa das lesións, que ademais se cebaron especificamente nun posto, o de lateral defensivo.

Con Brau, lateral zurdo titular, de baixa por unha rotura do ligamento cruzado do seu xeonllo, e Carlos Parra, habitual no costado destro tamén lesionado, o último en caer esta semana foi Lucas Alcázar, defensor zurdo con "un ligamento do nocello roto e perdémolo para o que queda de tempada", confirmou Pedro Díaz.

"Só teño un lateral dispoñible no plantel. Faremos cambios e meteremos outros xogadores", explicou o técnico.

Por último Pedro Díaz referiuse ao Pontevedra como "un equipo difícil de analizar porque cambia moito, tan pronto xoga con 5 atrás como 4-2-3-1, tan pronto sae de atrás como pega en longo. Adáptanse moito ao rival e non sabemos moi ben que esperar". Con todo, afirma, "é un rival dos que está metido abaixo, que se está xogando o salvarse e queremos gañarlles".