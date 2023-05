Llucmajor (Mallorca), sede da fase final de ascenso á Liga LEB Prata para o Peixe Galego

O Peixe Galego vence o Gijón e xogará a fase polo ascenso a LEB Plata © Marín Peixe Galego

Un longo desprazamento, cos inconvenientes económicos que iso supón, deberá afrontar o Marín Peixe Galego para disputar a fase final de ascenso á Liga LEB Prata.

O conxunto marinense impúxose na final a catro da súa conferencia, celebrada en Getxo, para facerse co último billete dispoñible para a fase definitiva polo salto de categoría, e este mércores coñeceu cal será a sede para a competición.

Llucmajor (Mallorca) foi desiganda pola Federación Española de Baloncesto para acoller o desenlace de dous grupos da fase de ascenso (Huelva acollerá outros dous), e entre eles atópase o do Peixe.

Os xogadores adestrados por Javi Llorente deberán medirse cuns duros rivais para tentar ascender ao terceiro chanzo do baloncesto nacional, ao quedar encadrado co campión da Conferencia B, o Alcobendas madrileño; o campión da Conferencia C, o C.B. Joventut Llucmajor; e o segundo clasificado da Conferencia E, o UPB Gandía.

A fase de ascenso terá lugar do 11 ao 14 de maio.