Terceiro posto por equipos para a EP Cidade de Pontevedra no Nacional de Medio Maratón

Durante a fin de semana celebrouse no encoro das Cunchas, no municipio de Muiños, o V Campionato de España de Medio Maratón de Piragüismo no que participaron máis de 800 deportistas e 65 clubs.

Entre eles estaba unha Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra que con 262 puntos fíxose co terceiro posto por equipos, só superado polo Piragüismo Aranjuez (544 puntos) e o Club As Torres Romaría Vikinga (389 puntos).

A nivel individual Noa Conde e Jenifer Casal (EP Ciudad de Pontevedra) fixéronse a medalla de ouro e prata respectivamente na carreira de C-1 senior, mentres que no C-2 masculino a parella formada por Tono Campos e Diego Romero (Breogán) impuxéronse á dupla do Kayak Tudense de Óscar Graña e Jose Sánchez.

Ademais Marta Mourelos (Breogán) gañou o K-2 senior xunto a Tania Álvarez, mentres que Antonio Palmas (Piragüismo Vilaboa) foi terceiro no K-1.