A dobre cara do Pontevedra de Señor: números de ascenso en Pasarón e de pechacancelas a domicilio

O Estadio Municipal de Pasarón volveu ser este domingo o salvavidas ao que se agarrou o Pontevedra Club de Fútbol para crer nas súas opcións de permanencia. Cando xa todo parecía perdido, a remontada e triunfo fronte ao San Sebastián de los Reyes achegou a permanencia a 4 puntos con outros tantos partidos aínda por disputar. Moi difícil, pero non imposible.

Claro que para iso os números falan ás claras de que aspecto fai falta imperiosamente mellorar, e son os resultados fóra da casa.

Desde a chegada de Juan Señor, os granates pasaron a ser un dos equipos máis efectivos no seu estadio. Quen o diría tras a goleada fronte ao Mérida de fai un par de semanas. Pero é que ese foi o único lunar en Pasarón co ex-internacional no banco, o demais, todo triunfos. O Pontevedra gañou como local a Algeciras, Linares, Córdoba e Sanse, catro de cinco, ou o que é o mesmo 12 de 15 puntos posibles.

Son números de equipo de parte alta da táboa, pero contrastan coa cara escura dos pontevedreses, a que mostran cando xogan lonxe do seu templo. Tanto é así que en catro partidos a domicilio con Señor todo foron derrotas, 0 puntos de 12 posibles.

Esta laxa é a que impediu abandonar a zona de descenso, xa que mesmo sumando as dúas estatísticas e contando soamente os puntos das últimas nove xornadas o Pontevedra sería duodécimo. Pero é algo irreal, e con só catro partidos por xogar ata o final de liga conseguir gañar lonxe de Pasarón faise xa un imprescindible se se quere aspirar á permanencia na categoría.

No global da tempada os da Boa Vila son o peor equipo a domicilio con só 7 puntos no seu haber, polos 9 do Fuenlabrada, os 11 do Talavera e os 13 do Badajoz, os peores nesta clasificación particular. Un rendemento moi pobre.

Por diante, o Pontevedra ten agora unha visita ao feudo dun Talavera (domingo 7, 12.00 horas) que marcha último e que podería mesmo descender se os granates vencen en El Prado. Non vale outra cousa que non sexa gañar.

Tras esa cita visitará Pasarón un dos equipos máis en forma da liga, un Unionistas que chegará coa permanencia no peto, e viaxarase ao feudo doutro rival directo, o Badajoz, antes da traca final que supoñerá o duelo contra o Deportivo da última xornada na casa. Do rendemento como visitante dependará poder chegar con opcións á cita.