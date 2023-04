Remontada do Pontevedra diante do Sanse para avivar a esperanza da permanencia (2-1)

Partido de Primeira Federación entre Pontevedra e Sanse en Pasarón © Pontevedra CF SAD Partido de Primeira Federación entre Pontevedra e Sanse en Pasarón © Pontevedra CF SAD

O Pontevedra aférrase á Primeira Federación. Os granates lograron este domingo tres puntos vitais para manter a confianza nunha permanencia que se achega ata os catro puntos con catro xornadas por diante.

Os de Juan Señor foron capaces de sobrepoñerse ao tanto inicial do Sanse, que no primeiro tempo foi mellor que o seu rival e tivo opcións para sentenciar o partido e dar a puntilla aos de Pasarón.

Con todo, o partido cambiou xusto antes do descanso. Brais Abelenda tivo que ser substituído por un golpe no rostro e Álex González dedicoulle o tanto do empate no primeiro tiro do Pontevedra entre os tres paus.

Tras o descanso, o Pontevedra saíu decidido a levar a vitoria, que chegou desde o punto de penalti. Rufo transformou a pena máxima cometida sobre Yelko Pino, dous xogadores que deixaron atrás os seus problemas físicos para volver ser decisivos sobre o céspede.

Final feliz e inesperado para un Pontevedra que tardou en atopar o pulso ao partido. Sufriron os de Señor no primeiro tempo cos balóns filtrados ás costas da defensa e en accións de estratexia. Nun saque de banda produciuse a primeira ocasión de perigo para o Sanse. Fofo puxo o balón no corazón da área, a defensa granate rexeitou e o balón caeu a Monzo na frontal que resolveu cun disparo potente e centrado que Cacharrón salvo coa cara.

Responderon os locais cunha perigosa chegada á área que Bastos, moi adiantado durante todo o partido, non chegou a resolver por centímetros. Con todo, a máis clara ía ter o cadro madrileño por medio de Pedro Benito, que recibiu un preciso pase de exterior de Rafael Vicente para quedar só diante de Cacharrón, que se fixo xigante para frustrar o man a man.

En cambio, non puido facer nada na seguinte chegada dos visitantes. Novamente outro saque de banda lanzado por Fofo íaselle a complicar ao Pontevedra, que foi incapaz de despexar o balón. Fíxose con el Raúl Hernandez, quen buscou oco na interior da área para armar un disparo raso cruzado ao que o porteiro do Pontevedra non puido chegar.

Outra vez co marcador en contra, o Pontevedra veuse abaixo. Non atopaban os granates o camiño cara á portería rival, mentres que o Sanse acumulaba chegadas, como o tres para un que perdoaron tras unha mala saída de balón dos granates. Churre quedou atrás desfacendo o fóra de xogo e tivo chegar Soto para cortar o disparo de Borja Martínez e enviar o balón a corner.

No peor momento dos granates, apareceu o que nunca se esconde. Vïctor Casais caeu a banda e asociouse con Rubio, que acababa de entrar en substitución do maltreito Brais. O interior filtrou para Álex no pico da área, recortou e perdeu o balón. O despexe dos visitantes foi defectuoso e o balón volveu caer ao capitán granate que, sen deixar caer o balón ao chan, armou unha volea que o porteiro chegou a tocar pero sen poder evitar que o balón acabase no fondo da súa portería.

Coa contenda novamente equilibrada chegou o descanso e tras a continuación, o Pontevedra recuperou o espírito competitivo. Álex González foi un puñal pola banda esquerda, todas as xogadas de ataque dos granates pasaban polas súas botas, pero non estivo preciso na finalización. Puxo varios centros que non atoparon rematador e dispuxo doutras dúas ocasións claras para facer o segundo tanto, na primeira non se atreveu a disparar e na segunda, coa dereita, o seu tiro saíu desviado.

Moveu o banco Señor para dar entrada a dúas dos grandes ídolos de Pasarón, Rufo entrou por Charles e Yelko, por Casais. E o Pontevedra gañou en control de balón e forza para pelexar polos balóns divididos. Foi así como chegou a acción do penalti. Yelko anticipouse ao seu marcador para recibir un balón na área, o defensa chegou tarde e golpeoulle na perna. Penalti indiscutible que Rufo, desexoso de recuperar sensacións, encargouse de lanzar. Con seguridade, disparou raso á esquerda de Pedro López para anotar un tanto que celebrou con rabia bicándose o escudo dun Pontevedra que se reengancha á loita pola permanencia.

PONTEVEDRA CF (2): Pablo Cacharrón; Ángel Bastos, Soto, Churre, Samu Araújo (Derik, min 83); Miguel Román, Borja Domínguez, Brais Abelenda (Rubio, min 44), Álex González; Charles (Rufo, min 63), Víctor Casais (Yelko, min 63).

SANSE (1): Pedro López; Eusebio Monzo (Sergio NIeto, min 82), Juanra, Villapalos, Raúl Hernández, Borja Martínez, Fofo, Pedro Benito (Javier Aparicio, min 66), Rafael Vicente (Jorge Jiménez, min 78), Alberto Rodenas, Borja Sánchez (Coulibaly, min 78)

Goles: 0-1, Raúl Hernández, min. 28. 1-1, min 44, Álex González. 2-1, min 76, Rufo (p)

Árbitro: Mallo Fernández, Eder, amoestou a David Soto e Charles por parte do Pontevedra e a Villapalos y Rafael Vicente, polo Sanse

Incidencias: Partido correspondente á xornada 34 do Grupo I de Primeira Federación disputado no Estadio Municipal de Pasarón diante duns 2.300 espectadores.