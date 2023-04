A Primeira RFEF, a ritmo de adestrador cesado por xornada

A esixencia da Primeira RFEF e o seu formato de competición está fóra xa de toda dúbida, e así o demostra unha estatística que está a ser demoledora para os adestradores.

Coa decisión tomada este mércores pola Cultural Leonesa de cesar ao seu adestrador, Eduardo Docampo, son xa 33 os técnicos destituídos na categoría no que vai de liga, precisamente 33 xornadas. É dicir, a unha media dun por xornada.

No caso do conxunto leonés, rival do Pontevedra no Grupo I, a xeira negativa dun só triunfo nas últimas 14 xornadas, que lle fixo aproximarse a só 4 puntos da zona de descenso, foi demasiada laxa sobre o preparador a cinco partidos de que conclúa a competición.

No grupo no que compiten os granates son 17 os adestradores que caeron, deixando en só sete os equipos que manteñen a súa aposta de principio de tempada. Trátase de Alcorcón, Racing de Ferrol, Mérida, Castilla, Celta B, Linares e Algeciras, sendo este último o único caso da zona baixa da táboa que segue confiando no capitán da nave.

A situación é similar no Grupo II, onde só nove equipos non cambiaron de inquilino no banco: Cornellà, Amorebieta, Alcoyano, Osasuna Promesas, Real Murcia, SD Logroñés, Eldense, Barça Atletic e Real Sociedade B.

De feito ata nove equipos, entre eles o Pontevedra coas destitucións de Antonio Fernández e Toni Otero coa posterior chegada de Juan Señor, cesaron dous adestradores, compartindo o Pontevedra esta dubidosa honra no seu grupo con Badajoz, Balompédica Linense e San Fernando.

E é que ser adestrador na Primeira RFEF confirmouse como unha profesión de risco.