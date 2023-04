Pamplona e Badaxoz, destino dos equipos da Gimnástica para a segunda xornada de liga

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra xa coñece o camiño que lle espera na segunda xornada do Campionato de España de Clubs, a liga de División de Honra e Primeira División.

Tras a xornada inicial, cun terceiro posto para o equipo masculino na máxima categoría e un segundo posto para a formación feminina en Primeira División, o club pontevedrés afrontará longos viaxes para participar nuns encontros nos que espera achegarse aos seus obxectivos.

Permanecer en División de Honra é a aspiración do equipo masculino, duodécimo clasificado tras o debut entre os 16 clubs participantes. No seu caso agora deberán viaxar ata Pamplona para medirse o vindeiro sábado 6 de maio ao equipo local, o Grupompleo Pamplona (primeiro no seu enfrontamento da xornada inicial), o Trops-Cuevade Nerja (segundo) e o AA Catalunya (cuarto).

Pola súa banda o equipo feminino da Gimnástica, segundo na xornada inicial e sétimo na xeral con serias opcións de meterse na final polo ascenso, desprazarse ata Badaxoz para ver as caras o domingo 7 de maio co Cornellà AT (primeiro posto na primeira xornada), CA Safor-Teika (terceiro) e o local CAPEX (cuarto).