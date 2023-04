O Peixe Galego inicia un camiño cara ao ascenso a LEB Prata infestado de minas

Chega a hora decisiva da tempada para o Marín Peixe Galego, tras pechar a fase regular da tempada na segunda posición do seu grupo da Liga EBA cun balance de 21 triunfos e só 5 derrotas.

Superado polo Chantada na táboa, o equipo adestrado por Javi Llorente vese abocado agora a un camiño cara ao ascenso chego de 'minas', terriblemente complicado.

Se o cadro marinense quere retornar á Liga LEB Prata, terceiro chanzo do baloncesto nacional, ten primeiro que superar unha fase contra rivais da súa conferencia, composta por semifinais e final.

De saír vitorioso esperaría despois outra fase final cos campións das conferencias B e C, é dicir, Alcobendas e Palmer Mallorca, xunto ao Lliria, segundo clasificado da conferencia E. Só o gañador desta fase final subirá de categoría, mentres que os segundos de cada grupo afrontarán unha nova eliminatoria na última opción de ascenso.

O primeiro será dilucidar quen será o equipo da conferencia A que avanzará no complicado camiño do play-off, e aquí o primeiro rival para o Peixe Galego será o Fundación Bilbao Basket nun partido que se xogará o vindeiro sábado 29 de abril (20.00 horas) en Getxo, sede de semifinais e final. O equipo anfitrión, o Getxo, e o Círculo de Xixón compoñen a outra semifinal, quedando o encontro decisivo para a tarde do domingo 30 de abril.