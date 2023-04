Desvelados os circuítos definitivos e horarios para a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon

Pontevedra segue descontando os días para acoller o maior evento deportivo da súa historia, coa Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon que terá lugar o próximo mes de setembro.

A cinco meses para a súa celebración aos poucos vanse coñecendo detalles, como o horario definitivo das diferentes probas e tamén os percorridos. Neste sentido, a carreira principal, na que participarán os mellores triatletas do planeta, sufriu un lixeiro cambio con respecto ao circuíto testado na Copa do Mundo de 2022.

Ese cambio chega no sector ciclista, que se 'esquece' do campus universitario para facer máis metros ao longo da Avenida de Compostela.

As carreiras elite e sub-23 serán as estrelas do cartel, empezando o 23 de setembro coas probas masculinas para menores de 23 anos (14.20 horas) e a elite (17.20 horas), estando fixadas as carreiras femininas para o domingo 24 de setembro ás 14.00 e 16.45 horas respectivamente.

Nelas, os deportistas afrontarán un percorrido que comezará na ponte dos Tirantes con 1.500 metros de natación (unha volta de 1 quilómetro e unha segunda reducida de 500 metros) e continuará con 40 quilómetros de ciclismo, con 8 voltas a un circuíto que tras a zona de transición dirixirase por Rafael Areses para subir a Avenida de Compostela cara á saída da cidade, regresará cara ao Pavillón Municipal dos Deportes virando pola Avenida Domingo Fontán e chegando ata a ponte de As Correntes, momento no que cruzarán o río para iniciar o retorno ao CGTD en liña recta por Avenida de Uruguai e Bos Aires.

En canto ao percorrido a pé, con 10.000 metros dividos con catro voltas, será o mesmo da última Copa do Mundo percorrendo o centro histórico da cidade. Así os triatletas abandonarán o CGTD pola porta da rúa Fernando Olmedo para dirixirse á Rúa da Cruz Vermella ata Pai Amoedo.

Despois meteranse pola Zona Monumental por rúa Sarmiento e subirán por Pasantería ata os xardíns fronte ao Convento de San Francisco, seguindo pola Praza de Ourense para pasar por Peregrina e Michelena e iniciar o descenso cara á zona do río por Fernández Villaverde, Curros Enríquez, Don Gonzalo e César Boente chegando ao Mercado, onde se virará pola Rúa Serra ata enganchar coa Avenida de Bos Aires na ponte de Santiago e regresar ao CGTD.

Para os Grupos de Idade pola súa banda, categoría na que se espera un maior número de deportistas, os cambios significativos prodúcense no sector ciclista, cun percorrido de só unha volta para completar os 40 quilómetros regulamentarios, e que se prolongará pola Nacional 550 en dirección a Caldas de Reis. Unha competición que terá lugar o domingo 24 de setembro a partir das 8.30 horas da mañá.

O horario completo dos diferentes eventos que compoñerán a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon (os percorridos poden consultarse na galería de imaxes adxunta), é o seguinte:

Venres 22 de setembro: 16.00 horas. Tríatlon Super Sprint Grupos de Idade

Sábado 23 de setembro: 9.00 horas. Paratríatlon Sprint​ 17.20 horas. Tríatlon Estándar Elite Masculino 14.20 horas. Tríatlon Estándar Sub-23 Masculino

Domingo 24 de setembro: 8.30 horas. Tríatlon Estándar Grupos de Idade 10.40 horas. Aquabike Estándar Grupos de Idade 14.00 horas. Tríatlon Estándar Sub-23 Feminino 16.45 horas. Tríatlon Estándar Elite Feminino 19.15 horas. Remuda Mixta Paratríatlon Open Race