O Arosa xogará a fase polo ascenso a Segunda Federación tras a derrota en Vilalba (2-1)

Partido entre Villabés e Arosa © Arosa SC

O Arosa SC caeu na súa visita ao Racing Vilalbés e despídese do ascenso directo a Segunda Federación, praza que ocupa o Deportivo Fabril tras gañar ao CD Barco por 0-1 e proclamarse campión do Grupo I de Terceira Federación. Desta forma, o conxunto arlequinado disputará o play-off e aínda ten opcións de promocionar de categoría.

O equipo de Vilagarcía sabía que tiña complicado facerse coa primeira praza da categoría xa que dependía de gañar e de que o filial coruñés picase en terras ourensás.

Con todo, os de Luisito non fixeron os deberes e os locais adiantáronse cun gol de Álex Pérez tras un erro defensivo do Arosa. Sacou de banda o Villalbés, parede en banda dereita, o esférico legou ao '20' e, desde a media lúa, sacou un zurdazo co que bateu a Manu Táboas.

Na segunda metade buscaron os visitantes o gol por todos o medios pero non chegou ata alcanzado o minuto 80. Jorge Fajardo centrou desde a esquerda, Sylla cedeu de cabeza dentro da área e Hugo Losada enganchou o balón para facer o empate.

Pero a alegría durou pouco ao Arosa e, dous minutos despois do empate, o colexiado viu man de Pacheco dentro da área e pitou a pena máxima, Javi Rey disparou e asinou o 2-1 co que se alcanzou a conclusión.