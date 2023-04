Juan Señor, tras a derrota en San Fernando: "Eu cando cheguei cría neste equipo e sigo crendo nel"

Acábanse as opcións de reacción para o Pontevedra CF, que este domingo caeu co San Fernando por un contundente 4-2 e deixou atrás a imaxe de solidez defensiva que mostrara ata a xornada pasada ante o Mérida.

Na súa habitual rolda de prensa de despois do partido, Juan Señor admitiu que "non me podo ir contento porque o resultado é o que vale. Pasounos que compites o partido e compites ben e hai un erro puntual, unha imprecisión ou un desaxuste e xa nos empeza a penalizar", todo iso en relación ao gol do 3-1. "Este equipo ten orgullo e dignidade e aínda indo dúas abaixo seguiu, con 2-1 sufriu o San Fernando con opcións de disparo e remate a gol e nunha contra chega ese 3-1 que foi o mazazo definitivo. Non me podo ir contento, o que si podo é estar orgulloso da profesionalidade que mostraron os xogadores", explicou.

Pese ao resultado, o técnico granate segue crendo nos seus xogadores á hora de saír do descenso, e iso que que a marxe de manobra é xa case inexistente e, salvo milagre, serán equipo de Segunda Federación. "Eu cando cheguei cría neste equipo e sigo crendo nel", confesou Señor, "pero cando recibes dous golpes seguidos custa un pouquiño máis levantarse. Sigo crendo neles e voullo a transmitir".

A mensaxe por parte do adestrador granate aos seus xogadores seguirá sendo o mesmo: "gañar o partido seguinte". É verdade que "agora a necesidade dos puntos se cadra precipítache, valoraremos que nos ocorreu para ir por baixo e partindo da solidez defensiva construír as vitorias" e, por suposto "conseguir números de salvación".