Un mal inicio de segundo tempo condena o Cisne en Torrelavega (32-26)

Partido entre Torrelavega e Cisne © Luís Palomeque / Asobal Partido entre Torrelavega e Cisne © Luís Palomeque / Asobal Partido entre Torrelavega e Cisne © Luís Palomeque / Asobal

O Club Cisne Balonmán non puido dar a sorpresa en Torrelavega e caeu por 32-26 tras un mal inicio do segundo tempo. Os once goles de Mikolaj Czaplinski (100% de efectividade) e os 9 de Isidoro Martínez (81,82%) foron determinantes á hora de decantar o partido a favor dos locais a pesar de que os brancos chegaron vivos ao descanso.

Colleu a primeira vantaxe o Cisne nada máis comezar o encontro cun 1-3 cos tantos de Pombo e Álex Chan que deron paso a unha tónica de igualdade na que cada gol duns era respondido da mesma forma polos outros.

Un erro en pasos de Chan provocou a igualada do Torrelavega, que mesmo tivo a oportunidade de colocarse por diante por primeira vez no electrónico tras unha falta en ataque de Pombo, pero Casanova enviou fora o seu lanzamento.

Parou Calle o intento desde os sete metros de Chan e, no seguinte ataque dos locais, David Ramos non perdoou e volteó o resultado para que os seus colocásense por diante por primeira vez no encontro (9-8, min. 19).

Furtado devolveu a igualdade e, tras dúas perdas do Torrelavega, Carlos Álvarez recuperou a máxima diferenza para o Cisne obrigando ao técnico local a parar o cronómetro a falta de cinco minutos para o descanso (9-11).

Deu coa tecla Alejandro Mozas á hora de frear ao Cisne, que cometeu unha serie de perdas que forzaron un parcial de 3-0 en contra e o tempo morto de Javier Márquez no que sería o último ataque dos seus da primeira metade (12-11). Anotou o empate Chan e, sobre a bucina, Alonso Moreno buscou o tanto do Torrelavega, pero Kilian Ramírez estirouse para detelo e enviar o partido ao intermedio en empate a 12.

Tras o paso polos vestiarios o cadro pontevedrés desapareceu por completo. Torrelavega enchufó un parcial de 5-0 nada máis comezar o segundo tempo e só Carlos Pombo, aos sete minutos, foi capaz de romper a seca anotadora.

Pagou caro ese inicio o Cisne e xa era obrigada unha reacción para que o resultado non se convertese nunha laxa aínda máis grande. Con todo, os de Mozas superaban sen maiores problemas a zaga cisneísta e os goles de Czaplinski xunto ás paradas de Carlos Calle empezaron a decidir a contenda (21-15, min. 12).

Apareceron Carlos Álvarez e Mateo Arias para meter ao seu equipo no partido e reducir a distancia en tres goles a falta de cinco minutos para a conclusión, pero o Torrelavega, lonxe de baixar os brazos, impediu a xesta e volveu poñer terra polo medio para enviar o partido á conclusión nun avultado 32-26.

Consulta as estatísticas nesta ligazón