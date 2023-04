Derrota contundente do Teucro ante o OAR Coruña (22-31)

Partido entre Teucro e OAR Coruña no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro segue sen levantar cabeza este mes de abril e xa son tres as súas derrotas consecutivas, a última ante o OAR da Coruña por 22-31.

O conxunto visitante abriu o partido cunha parcial inicial de 0-3 que o Teucro reduciu moi pronto grazas aos tantos de Xurxo Rivas e Sergio Blond. Co 3-5 no marcacdor cobraron protagonismo ambas as defensas e estivo máis de seis minutos sen anotar o OAR fronte aos sete do Teucro, que se traduciron nunha nova renda de tres goles a favor dos coruñeses.

Reaccionaron os locais con dous goles de Xurxo Rivas para achegarse a un tanto (5-6), pero o OAR apertou os dentes en defensa e, co excisneísta David Chapela e Diego Martínez, ampliaron o colchón e obrigaron a Irene Vilaboa a parar o cronómetro para reverter a situación dos seus (5-9).

Con todo, a adestradora teurista foi incapaz de deter as chegadas dos coruñeses e chegouse ao descanso cun resultado de 11-15.

Despois do paso polos vestiarios, os de Coruña convertéronse nun auténtico pesadelo para o Teucro e dispararon a vantaxe en oito goles cando aínda non se cumpriron os dez minutos da segunda metade (14-22).

Pediu tempo morto a adestradora local, pero a remontada xa era imposible. Baixaron os brazos os pontevedreses e o OAR continuou facendo das súas e ata alcanzou unha renda de dez tantos a cinco minutos da conclusión (20-30).

Co partido xa sentenciado, o Teucro reduciu distancias en nove goles cos que se alcanzou o final (22-31).

Consulta as estatísticas nesta ligazón