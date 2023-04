A Interclubes pon o broche de ouro á súa novena edición cunha masiva regata en augas da ría de Pontevedra

Orión, barco gañador da Clase 1 da novena edición da Regata Interclubes Ría de Pontevedra © Clara Giraldo - Desmarque Quen Vai, barco gañador da Clase 3 da novena edición da Regata Interclubes Ría de Pontevedra © Clara Giraldo - Desmarque

A novena edición da Regata Interclubes Ría de Pontevedra celebrou esta fin de semana a súa sexta e última regata. Unha competición que, segundo os organizadores, volveu a superar todas as expectativas con máis de cincuenta barcos pelexando polo primeiro gran título da tempada de cruceiros en Galicia.

Cos resultados da última etapa pechados, Orión, Ronáutica Mariñas, Quen Vai, Cinco Islas Albariño, Secolite e Iasi son os novos campións nas diferentes clases da Regata Interclubes Ría de Pontevedra.

Suspendida a penúltima etapa polo temporal, todo dependía do último encontro. Os líderes e os seus rivais afrontaban a cita sabendo que debían dar a súa cento por cento nun campo de regatas que recibiu á frota con ventos de compoñente oeste de entre dez e doce nós, unhas condicións perfectas que permitiron que o Comité dese o último bocinazo de saída de forma puntual.

En Clase 1, o Orión de Javier Pérez partía con relativa tranquilidade ao ostentar un liderado firme con pleno de vitorias na súa marcadora. Non fallou tampouco esta vez o equipo do Monte Real Club de Iates e anotouse un último triunfo que lle permitía revalidar un ano máis o título de campión da Interclubes. Por detrás, o segundo posto da xeral levoullo o Maracaná de Carlos García (RCM Aguete) e terceiro foi finalmente o Ziralla Primero de Ramón Barreiro (Ro Yachts Club), que se subía ao podio nesta última etapa.

En Clase 2, a Interclubes finalizou con cambios na cabeza. O Balea Dous de Luís María Pérez (RCN Rodeira), que chegaba líder a Marín, asinou un cuarto e terminou finalmente segundo na xeral, resultando vencedor o Ronáutica Mariñas de Jorge Carneiro (Ro Yachts Club). O terceiro caixón, pola súa banda, ocupouno o Squid II de Francisco Lusquiños (CN Portonovo).

Non houbo cambios na xeral da Clase 3. Cun terceiro na etapa deste sábado, o Quen Vai de Laureano Santiago (RCM Aguete) leva o título de gañador por diante do Javitudo de Pedro Barbosa (CV Atlántico), que termina segundo, e do Espita de José Luis Lastra (CN Beluso), que logra subirse ao podio tras gañar este último asalto.

Máis claras estaban as cousas en Clase 4. O Cinco Islas Albariño de Iñaki Carbajo (Ro Yachts Club) partía con tres vitorias nas tres etapas completadas ata o momento e cinco puntos de vantaxe, polo que o primeiro posto anotado este sábado permitiulle alzarse co triunfo definitivo por diante do Trotto de Ernesto Smyth (CN Beluso) e do Piko Norte de José Manuel Castro (CN Boiro), segundo e terceiro respectivamente.

Pola súa banda, a clase Solitarios e A Dos era a única que xa contaba con vencedor antes deste último encontro, o Secolite de Javier Rey e Jorge Javier Justo (Ro Yachts Club), que tamén revalida o título da pasada tempada. Rey e Justo sumaron, ademais, unha nova vitoria parcial este sábado. Por detrás, a segunda posición queda en mans do Smaku de Alfonso Rodríguez (LM Bouzas) e terceiro é o Maral IV de Roberto da Puente e Carolina Munch.

Por último, na división de Clásicos e Veteranos, o Iasi de José Antonio Ortigueira (CN Portonovo) sentenciou este sábado o seu liderado e proclamouse vencedor do circuíto por diante do Adaxe Catro de Alejandro Diéguez (CY Vilagarcía) e do Vodoo de Gerardo Iglesias (Ro Yachts Club), que ocuparon a segunda e terceira posición respectivamente.

En canto ao Trofeo Desafío Interclubes, o Ro Yachts Club lograba adxudicarse a vitoria nesta última etapa por diante do Real Club de Mar de Aguete, que foi segundo, e do defensor do título, o Club Náutico de Portonovo, que termina terceiro este ano. Mención especial tamén para o gañador do Premio Alfredo Magín Froiz ao mellor barco da frota, que vai parar a mans do Orión de Javier Pérez.

Coa cita xa finalizada, o Liceo Casino de Pontevedra puxo o broche final á novena Regata Interclubes Ría de Pontevedra a noite deste sábado coa entrega de galardóns aos vencedores das diferentes categorías.