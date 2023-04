Un gran Cisne leva o derbi e agárrase ás súas opcións de permanencia na Liga Asobal (33-31)

Derbi da Liga Asobal entre Cisne e Cangas no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

O Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra vestiu este sábado de gala para vivir unha auténtica festa do balonmán pontevedrés e galego, co derbi que enfrontaba ao Club Cisne Balonmán e ao Balonmán Cangas na Liga Asobal.

Era un duelo vital para ambos na loita pola permanencia na máxima categoría, pero por riba de todo era unha xornada de celebración, e así se viviu nas bancadas cun ambiente espectacular grazas aos afeccionados locais e tamén á ampla representación visitante que daba cor á bancada superior do Municipal. Non faltou de nada, desde un tifo co lema "orgullosos dos nosos" ata o canto dun himno galego que poñía a pel de galiña.

Con esa emotividade empezaba o duelo, e como bo derbi fíxoo cun ritmo eléctrico. O equipo máis necesitado, o Cisne, saíu vencedor dese intercambio e tomou a iniciativa desde o inicio.Golpeou primeiro, e aínda que o Cangas neutralizou inicialmente leste empuxe (3-3) viuse arroiado despois ata un 7-3 que obrigaba a Nacho Moyano a pedir tempo morto para os visitantes cando se chegaba ao minuto 9 de xogo. Non só a efectividade en ataque era notable nos pontevedreses, senón que tamén Kilian colaboraba nese momento desde a portería cun 50% de acerto (3/6).

A brecha chegou a ser de cinco goles en varias ocasións ata o tanto de Cavalcanti preto do minuto 20 que poñía o 12-7 no marcador. Empezaron nese momento para aparecer algunhas imprecisións no ataque local, e o Cangas non o desaproveitou para meterse no partido. Coincidindo ademais cunha exclusión de Mateo Arias os de Javier Márquez desconectáronse uns minutos e o parcial foise ata o 0-5 para empatar o marcador.

O mal momento chegou ao seu final nunha penetración de Cavalcanti forzando un sete metros e a segunda exclusión do defensor Alberto Martín. Chan devolvía desde o punto de penalti a iniciativa ao Cisne, vantaxe que puido chegar a ser de +3 antes do descanso, pero un paradón de Javi Díaz nunha contra cisneísta deu vida ao seu equipo chegando ao intermedio cun apertado 16-15 cun tanto de Bruno case sobre o tempo.

Todo apuntaba a que tras o paso polos vestiarios podía empezar un encontro totalmente novo, sobre todo tras o gol de Mario Dorado nada máis renovarse o choque (16-16). Con todo o Cisne seguía moito máis metido que o seu rival, intenso especialmente para complicar desde a defensa e portería. Así, cun rápido parcial de 3-0 con tantos de Carlos Álvarez, Chan e Pombo avisado de pasivo recuperaban o paso, e nin sequera uns segundos en dobre inferioridade impedíanlle seguir sumando para recuperar o +5 que obrigaba ao banco de Cangas a parar o xogo (23-18, minuto 39).

Chegou mesmo o conxunto pontevedrés a colocar unha vantaxe máxima de 6 tantos, que non era intranscendente porque supoñía recuperar o diferencial de goles entre ambos os dous equipos que parecía perdido tras o partido de ida no Gatañal (non o lograría ao final).

Había tempo, pero esta vez os de Javier Márquez non se desconectaron en ningún momento e mantiveron a intensidade para controlar a súa vantaxe ata o 33-31 final e levar dous puntos vitais, que lle permiten agarrarse aínda a súas opcións de permanencia na Liga Asobal. Segue sendo moi difcíl, pero a catro puntos de distancia hai vida.

