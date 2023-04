Pablo Dapena evita poñer data ao seu regreso á competición: "O primeiro de todo é volver estar en forma e san"

As temidas lesións levan un tempo atormentando a Pablo Dapena e quitándolle a continuidade necesaria nun deportista de elite para chegar ao seu máximo rendemento.

A última, aos seus 35 anos, foi unha pequena fractura por estrés no terceiro metatarso do terceiro dedo do pé, que cortou en seco a súa preparación e privoulle de poder loitar por un dos seus principais obxectivos do ano, o Mundial de Longa Distancia que se celebra en poucos días en Eivissa.

Desde casa Dapena pelexa agora por recuperarse por completo, e faino sen poñer unha data para volver á competición. Así o explicou a través das súas redes sociais.

"Non hai datas de regreso, nin de volver competir, o primeiro de todo é volver estar en forma e san e a partir de aí valoraremos e decidiremos", afirmou.

A día de hoxe, revela, "as cousas marchan de maneira positiva", pero non foi así ao comezo da súa convalecencia, cando "camiñar un minuto e correr un minuto converteuse nunha centrifugadora de sensacións non demasiado positivas".

Por iso o primeiro é verse ao 100%. "Volveremos, seguro", defende con optimismo, e é que á tempada 2023 aínda quedan meses por diante e carreiras importantes nas que poder demostrar que segue sendo unha das grandes referencias do tríatlon nacional e internacional.