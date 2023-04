O Cisne atúa durante 45 minutos a un Bidasoa que acabou goleando (42-31)

Non lle puxo as cousas fáciles o Club Cisne Balonmano ao Bidasoa para que os dous puntos en xogo quedaran en Artaleku. Os pontevedreses aguantaron o pulso durante máis de 45 minutos, pero acabaron sendo arroiados pola fortaleza ofensiva do seu rival, que se impuxo por 42-31.

Tres xogadores foron clave para o bo arranque do Cisne. Álex Chan, Cavalcanti e Furtado sacaron dos nervios aos locais en máis dunha ocasión, chegando a poñerse por diante no marcador na primeira parte, 3-4 (minuto 5), 11-12 (minuto 18) ou 18-19 (minuto 28).

Pero os ataques do Bidasoa tamén facían efecto sobre a portería de Franzini e os vascos evitaron que a vantaxe dos de Pontevedra chegase a máis, sufocando todos os seus intentos por ampliar a súa renda goleadora, chegando ao descanso empatados, 19-19, e con todo por resolver.

Tras o parón, non cambiou moito a tónica do partido e a afección local comezaba a inquietarse. O Cisne seguiu aguantando os envites do Bidasoa que, a pesar de lograr tres goles de vantaxe tras a continuación (24-21, minuto 35), vía como os brancos non se rendían.

A resistencia do Cisne crebou a partir do minuto 45 de partido, coincidindo unha maior fluidez no ataque do Bidasoa cunha serie de erros defensivos dos pontevedreses, que permitiu que a vantaxe dos locais se duplicara en apenas cinco minutos, 34-28 (minuto 49).

O encontro quedaba encarrilado para o Bidasoa e, aínda que o Cisne seguiu tentándoo, xa nada podo facer para frear a un rival que os acabou goleando.

FICHA TÉCNICA

BIDASOA (42): Mehdi (Skrzyniarz), Zabala (2), Asier Nieto (4), Cavero (4), Matheus dá Silva (3), Aginagalde (2), Ugarte (2), Rodrigo Salinas (6), Pacheco (2), Mujika (1), Víctor Rodríguez (1), Furundarena (1), Gorka Nieto (10), Dariel García (2), Mitic (2).

CISNE (31): Franzini (Kilian Ramírez), Carlos Álvarez (1), Arboleya, Arias (3), Cavalcanti (5), *Álex Chan (5), De Moura, Franceschetti (1), Furtado (7), Ocaña, Pombo (2), Serrano, Javi Vázquez e Bruno Vázquez, Serrano (2), Dedu (5).

Árbitros: Alberto Macías e Ernesto Ruiz. Excluíron a Dariel García, Furundarena (2), Pombo e Franceschetti.

Marcadores cada cinco minutos: 3-3; 6-5; 11-9; 13-13; 15-15; 19-19- descanso- 23-20; 26-24; 28-26; 34-27; 37-30; 42-31.

Incidencias: Preto dun milleiro de afeccionados no pavillón Artaleku de Irún.