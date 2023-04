O equipo feminino da EP Ciudad de Pontevedra domina a I Copa Galega de Sprint 2023

Podio C2 sénior feminino da I Copa Galega de Sprint 2023 © Federación Galega de Piragüismo Podio K4 sénior feminino da I Copa Galega de Sprint 2023 © Federación Galega de Piragüismo

Durante a matinal deste sábado, o Complexo Deportivo David Cal no encoro do Pontillón do Castro, en Verducido, celebrouse a I Copa Galega de Sprint 2023, na que participaron preto de 300 deportistas pertencentes a 25 clubs de todo o territorio galego e en distancias de 1000 e 200 metros en embarcacións dobres e de catro tripulantes para as categorías sénior e xuvenil.

Os claros dominadores da xornada foron a EP Ciudad de Pontevedra en categoría feminina con 226 puntos e o Club Fluvial de Lugo na clasificación xeral masculina con 250 puntos.

En categoría xuvenil, o Club Fluvial de Lugo terminou en primeira posición na xeral masculina, secundado no podio polo Náutico Pontecesures e a E.P. Ciudad de Pontevedra. En mulleres, a vitoria foi para o Piragüismo Verducido por diante do Fluvial de Lugo e Ría de Betanzos.

Na final masculina do K2 1000 metros gañou a parella de Antonio Palmás e Diego Castro do Piragüismo Vilaboa e en C2 proclamáronse campións Fernando Busto e Diego Miguéns do As Torres Romería Vikinga.

Nas femininas, a dupla formada por Carme Devesa e Antía Landeira do Piragüismo Verducido venceron en K2, mentres que Noa Conde xunto a María Casal do E.P. Ciudad de Pontevedra fixéronse co primeiro posto do podio do C2.

As finais de K4 e C4 finalizaron coa vitoria do combinado do Naval de Pontevedra e o Náutico O Muiño, respectivamente; na distancia de 200 metros gañaron Diego Dacosta e Marcos Pérez do Ría de Aldán, e na final de C2 fixéronse co primeiro posto Luís Guerra e Eduyn Labarca do Fluvial de Lugo.

Carla Fernández e Sandra Leira do Ría de Betanzos conseguiron o primeiro posto en K2 e María Villaverde xunto a Noa Conde do E.P. Ciudad de Pontevedra fixeron o propio en C2.

Por último, as finais de K4 e C4 femininas terminaban coa primeira posición do equipo do Club de Mar Ría de Aldán e a E.P. Ciudad de Pontevedra, respectivamente.

O podio xeral feminino liderouno a EP Ciudad de Pontevedra con 226 puntos, seguida do Club As Torres Romería Vikinga con 194 puntos e do Piragüismo Verducido con 147 puntos, mentres que o primeiro posto do masculino foi para o Fluvial de Lugo con 250 puntos, o segundo foi para o Club Piragüismo Vilaboa con 230 puntos e o terceiro para o Club As Torres Romería Vikinga con 191 puntos.