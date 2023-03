O taekwondista Iván García recibe o apoio da Xunta na súa carreira cara a París 2024

Iván García (dereita), recibido en Santiago polo secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete Lasa © Xunta de Galicia

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, mantivo este mércores unha xuntanza co taekwondista galego, Iván García, que ocupa unha praza de residente externo no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, acompañado polo presidente da Federación Galega de Taekwondo, Juan Carlos Eiriz.

O dirixente subliñou o gran traballo que está a facer o taekwondo galego, ao destacar os resultados de deportistas de primeiro nivel como Arlet Ortiz, Sara Cortegoso ou Tania Castiñeira, ademais doutros novos valores que están a irromper no panorama internacional como Helena García, Noa Romero ou Javier Otero.

Sen embargo, Lete Lasa personalizou na figura de Iván García como un dos taekwondistas galegos máis laureados e confiou na súa participación nos Xogos Olímpicos de París 2024, xa que o seu palmarés amosa importantes logros como as dúas medallas de prata conseguidas en 2022 no Campionato de Europa de Manchester, así como no Campionato do Mundo de Guadalaxara (México) na categoría de +87 kilos.

Ademais de formarse no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, Iván García é deportista galego de alto nivel, recibindo axudas DGAN desde 2018 por importe de 8.550 euros, sendo a última delas, recibida en 2022, a máis cuantiosa, de 4.000 euros.