As mellores ciclistas do país competirán este domingo polo GP Cidade de Pontevedra, puntuable para a Copa de España

Presentación da terceira edición do Gran Premio Cidade de Pontevedra, puntuable para a Copa de España de Ciclismo feminina © Mónica Patxot Presentación da terceira edición do Gran Premio Cidade de Pontevedra, puntuable para a Copa de España de Ciclismo feminina © Mónica Patxot

A cidade de Pontevedra volverá ser escenario este domingo e por terceiro ano consecutivo da celebración dunha proba puntuable para a Copa de España feminina de ciclismo. Medio milleiro de ciclistas tomarán a saída este domingo desde As Corvaceiras para completar un percorrido de 99 quilómetros cara a Marín para escalar o Alto da Porteliña e regresar despois ao punto de partida no que estará tamén instalada a meta.

"O Alto da Porteliña, cunha ou dúas pasadas en función da categoría, será o punto quente da carreira. Pero a proba resolverase ao final", aseguran desde a organización prometendo espectáculo na liña de meta para animar aos espectadores para gozar do ciclismo na mañá deste domingo 26 de marzo.

O Gran Premio Cidade de Pontevedra traerá a Boa Vila ás deportistas máis destacadas do pelotón nacional e mesmo portugués, pois confirmou a súa participación o combinado luso de categoría xuvenil e cadete. Ademais haberá unha notable representación do ciclismo autonómico, con figuras destacadas como a marinense Irene Trabazo ou a padronesa María Filgueiras, así como o equipo profesional pontevedrés, Farto BTC, que un ano máis subirá o nivel do pelotón coa participación de parte dos seus ciclistas do circuíto continental.

O percorrido, duns 99 quilómetros de lonxitude para as categorías elite e sub 23, contempla ata seis pasos pola liña de meta e dúas ascensións ao pico marinense da Porteliña que marcará diferenzas entre as favoritas no tramo final da carreira. A competición inclúe tamén as categorías cadete, júnior e máster.

Na presentación do evento, que tivo lugar este martes na Praza de España de Pontevedra, estiveron presentes representantes do ciclismo autonómico como o presidente da Federación Galega ou a ciclista local Irene Trabazo. "É unha das probas máis importantes de España", recoñeceu con orgullo Juan Carlos Muñiz. Nun sentido similar, destacou Trabazo "a importancia que teñen estas carreiras para ou ciclismo feminino galego".

O encargado de pechar o acto foi o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, quen se mostrou "encantado" por recibir na Boa Vila ás mellores ciclistas do país e reiterou o compromiso da capital co deporte. "Porque o deporte dános moitísimo: saúde, sentemento de pertenza e comunidade, proxecta a cidade cara a fóra e tamén xera actividade económica", rematou o rexedor lembrando o calendario deportivo cargado de eventos de alto nivel que terán lugar este ano en Pontevedra.