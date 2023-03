O Arosa perde ante a Gran Peña cun menos, pero o Fabril tamén (2-1)

O Arosa caeu este domingo en Barreiro ante a Gran Peña-Celta C nun partido no que se adiantou cun gol de Borja, pero no que terminou caendo por 2-1 e xogando cun menos a segunda metade.

Inclinou a balanza ao seu favor moi pronto o cadro arlequinado, cun tanto de Borja no minuto 2. Cotilla centrou desde a esquerda ao segundo pau, Pedreira tocou ao primeiro poste e alí apareceu Borja para empuxar o balón de cabeza á rede.

Co paso dos minutos, o filial do Celta foise facendo co dominio da pelota e protagonizou unha serie de chegadas coas que puido igualar o encontro. A primeira foi de Sobrido nun man a man con Manu Táboas e logo Fer López buscouno desde o frontal.

Ao fío do descanso, Fran López enviou ao pau un remate cruzado e, pouco despois, Dela sacou un potente disparo ao que non puido chegar o gardameta visitante co que fixo o 1-1.

Nada máis saír dos vestiarios, o Arosa perdeu a Sylla por ver dúas amarelas consecutivas e tivo que competir durante toda a segunda metade cun xogador menos ante un combativo Celta que quería outro gol.

Tamén os arousáns tiveron as súas ocasións, pero optou por xuntar liñas e defender para tentar, polo menos, salvar un empate.

Pero o técnico local moveu ficha en ataque para abrir a defensa do Arosa e forneceu o seu efecto. Volveu aparecer Dela, gañou liña de fondo e enviou un pase atrás. Manu Táboas estivo moi atento e salvou os mobles ata que apareceu Rivera para anotar o 2-1 cun disparo que se coou entre as pernas da defensa.

Buscaron os visitantes tras o tanto en contra reaccionar e tivo en Fajardo a opción de sorprender ao porteiro local e mesmo chegaron á recta final dominando pero incapaces empatar o duelo.

Pola súa banda, o líder Fabril picou na Grela 1-0 ante o Silva e mantense a dous puntos do equipo de Luisito.