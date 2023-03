Bronce para Arlet Ortiz no Open de Bulgaria para seguir escalando no ranking

Arlet Ortiz © Federación Galega de Taekwondo

A taekwondista marinense Arlet Ortiz faise coa medalla de bronce no Open de Bulgaria, de categoría C2.

A deportista do Mat's de Marín completou unha magnífica actuación nun campionato de alto nivel no que só cedeu unha derrota en semifinais coa surcoreana Min Seo-Nam, que adoita competir nunha categoría de peso superior á española. Esta vez, Ortiz participou no nivel de -62 quilos, cando adoita facelo no de -57, mentres que a súa rival faino en -67.

As diferenzas son tamén favorables á surcoreana na clasificación mundial, pois ocupa o posto número 22 da categoría, mentres que a marinense está no 289. Con todo, no peso que lle corresponde, a galega ocupa o posto 29 no ranking olímpico de -57 quilos.

No campionato celebrado na capital búlgara de Sofía, Arlet Ortiz superou a primeira rolda pola vía rápida. En dous asaltos superou á potente taekwondista croata Ivana Arelic para avanzar a oitavos e desfacerse da moldava Nazarova e facer o propio en cuartos ante a grega Sarvanaki.

Na semifinal acabou caendo coa surcoreana Min nun combate moi igualado e axustado en puntuación, que finalmente acabaría facéndose coa medalla de ouro.