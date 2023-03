Triplo top 10 para o Supermercados Froiz nunha intensa fin de semana

Ciclistas do Grupo Deportivo Supermercados Froiz © G. D. Supermercados Froiz

Os ciclistas do Grupo Deportivo Supermercados Froiz participaron esta fin de semana en tres carreiras nas que sempre acabaron entre os dez mellores clasificados.

En Toledo celebrouse unha proba chaira de 150 quilómetros na que dous corredores do equipo pontevedrés lograron meterse na fuga que decidiría ao gañador. No grupo que salgou do pelotón a 50 quilómetros de meta atopábanse Rubén Fandiño e Alejandro Gómiz, que disputaron o sprint final asinando un sexto e décimo posto respectivamente.

Ao día seguinte, na localidade de Olías del Rey celebrouse unha nova proba cha na que novamente Alejandro Gómiz, esta vez acompañado por Fernando Santos, meteuse na fuga. Con todo, unha caída masiva a falta de 10 quilómetros para a meta obrigaron a parar a carreira. Tras a continuación, a organización decidiu respectar os tempos dando a oportunidade de disputar o sprint pola vitoria aos fuxidos no que o ciclista alimenticio foi cuarto.

En Murcia celebrouse o Trofeo Guerrita, puntuable para a Copa de España, no que Vicente Rojas logrou un sétimo posto no sprint final. A mala sorte impediu ao equipo pontevedrés meter outros dous xogadores na loita pola vitoria porque Autran sufriu unha caída nunha curva cando formaba parte do grupo de cabeza e Daniel Jiménez quedou cortado por unha picada.

Doutra banda, o equipo ciclista feminino Farto BTC participou en Cantabria na proba da Copa de España de Noja. A mellor clasificada da escuadra pontevedresa foi a polaca Agata Fils, décimo quinta.

A pesar do bo resultado, o obxectivo do Farto era o de empregar esta carreira como un "adestramento competitivo" estando activas en escapadas e vixiando os movementos do pelotón. Así, lograron meter na escapada, que acabaría sendo neutralizada na última ascensión a San Mamés de Meruelo, á mexicana Ariadna Gutiérrez.

Tamén serviu esta competición para ver o debut do equipo filial, que desprazou a oito corredoras, moitas delas debutantes no ciclismo de elite. Entre elas estaba a triatleta Saleta Castro, que terminou no posto número 66, así como Laura Mira, Mirian Trigo, Carmen Mallo e Elena Conca.