Toni Otero, sobre a final contra o Ceuta: "Non se nos pasa pola cabeza perder"

Toni Otero dirixe un adestramento do Pontevedra na Xunqueira © Mónica Patxot

O Pontevedra inicia este domingo, en Pasarón ás 12 horas, a primeira dunha serie de tres partidos "vitais" na carreira pola permanencia en Primeira Federación. O Ceuta, pechacancelas pero inmerso nun refacho de tres vitorias consecutivas, será o primeiro rival e no vestiario granate "non se nos pasa pola cabeza perder", declarou Toni Otero, adestrador do Pontevedra, na rolda de prensa previa ao partido.

Con todo, o conxunto de Pasarón segue lastrado por unha praga de lesións que parece non ter fin. "Aos poucos van saíndo de estar mal, pero perdemos a outros", lamentou unha vez máis o preparador, que non poderá contar para este partido co sancionado Yelko Pino, nin cos lesionados Samu Araújo, Derik, Rufo e Gonzalo Bueno.

A última fichaxe lesionouse nun adestramento desta semana e a súa posta a punto freouse, Derik arrastra problemas musculares tras unha desafortunada acción na Malata, Rufo afronta a fase final da súa recuperación pero aínda non está dispoñible e Samu Araújo non poderá xogar no que queda de tempada.

Pola contra, Ángel Bastos xa está integrado na dinámica do grupo, Brais e Rubio xa poderán disputar algúns minutos, así como Seoane e Charles, que poderán estar ao dispor do técnico.

Sobre o rival do domingo, Toni Otero destacou a súa transformación con respecto ao partido da primeira volta. "O Ceuta é distinto ao que nos atopamos na primeira volta. Teñen un refacho moi positivo, pero esta é a nosa casa e é un partido vital para nós. O teñen que notar desde o primeiro momento", declara Otero marcando territorio.

O Ceuta de agora, que suma seis partidos sen perder, é un bloque "máis agresivo, que non xogan tan combinativo e xoga máis directo", detalla o preparador. A nivel anímico tamén chegan reforzados e coa motivación de disputar "un partido definitivo e nós temos que entender iso tamén, é un partido vital".

Cansouse de repetir Toni Otero que o do domingo é un partido "importantísimo" pero foxe do cualificativo de final porque quedan 13 xornadas. Aínda así, é consciente de que o gañador do duelo sairá "cun subidón incrible", mentres que o perdedor estará "afogado".

Un factor decisivo será o apoio da bancada. "Desexo que haxa unha boa entrada, pero é pola mañá e non sei como responderá a xente. O club está a tentar transmitir a importancia que teñen estes partidos para que vaiamos apoiar ao equipo. Os rapaces están nun momento difícil, necesitan agarimo e a bancada sempre llo dá", agradece o adestrador vigués.

Pola contra, o campo segue sen estar nas mellores condicións e Otero xa non oculta o seu malestar. "O xardín de momento está ben", dixo para criticar a prohibición por parte do club para realizar adestramentos sobre un céspede que aos poucos vai lucindo unha mellor imaxe.