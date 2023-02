O Racing de Ferrol confía en manter o seu acerto anotador na visita do Pontevedra

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Racing de Ferrol en Pasarón © Cristina Saiz

Andaban preocupados pola Malata pola perda de acerto goleador das últimas xornadas. O Racing de Ferrol levaba tres xornadas sen gañar, nas que só foi capaz de anotar un tanto, antes de desquitarse a pasada fin de semana cunha goleada fronte ao Fuenlabrada.

"Séguenos custando metelas, o día que metamos todas teremos un partido relaxado", recoñecía Heber Pena na habitual comparecencia de xogadores do primeiro equipo que ten lugar cada luns.

Para o extremo, a clave foi adiantarse pronto no marcador, algo que obrigou ao conxunto madrileño a abandonar a súa estratexia defensiva. "Nos partidos na Malata, os equipos veñen encerrarse, pero nós temos que facer o noso partido e aproveitar unha das ocasións", explicaba o atacante verde, destacando tamén que "atrás non tivemos ningún problema".

Cuestionado sobre a visita do Pontevedra, Pena espera unha situación similar co condicionante de que se trata dun derbi, no que a afección xogará un papel especial. "Será un partido bonito en casa, esperamos que a xente veña a apoiarnos e conseguir os tres puntos, que nos virán moi ben", rematou.

A falta de puntería non é un problema que afecte unicamente o equipo de Toni Otero, os de Cristóbal Parralo tamén están a ter problemas para materializar as súas ocasións. De feito, dos equipos que ocupan os postos de playoff, o cadro departamental é o menos anotador. Suman 29 tantos, son os menos realizadores dos oito primeiros da táboa. Con todo, anotaron 13 máis que o Pontevedra, o peor equipo do grupo en goles a favor.

De feito, á marxe das dúas goleadas que endosaron a Fuenlabrada e Sanse, ambas as por 3-0 na Malata, os verdes só foron capaces de anotar catro tantos (dous ao Linares, unha ao Alcorcón e un ao Ceuta) desde o seu triunfo en Pasarón e todos eles xogando como local.

Desde aquela xornada, desde a que transcorreron nove partidos, en Ferrol só puideron celebrar catro vitorias, mentres que os granates lograron tres.

A clave do partido, que comparte tamén Heber Pena, estará en ser o primeiro en abrir a lata. Confían os ferroláns en adiantarse primeiro no marcador para "estar máis cómodos", mentres que os granates tratarán de botar o ferrollo á súa portería e, como ocorreu ante a Cultural, aproveitar algún achegamento para adiantarse no marcador.