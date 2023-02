Satisfacción na Gimnástica pola organización da Copa de España de clubs

A Copa de España de Clubs que organizou a Sociedad Gimnástica o pasado sábado no recinto cuberto da Fundación Expourense pechouse cun novo récord de España. O artífice deste éxito foi o saltador do FC Barcelona Jordan Díaz, que pulverizó cunha marca de 17,49 metros o récord de España do triplo salto.

Os grandes triunfadores da cita foron o Valencia Atletismo, que gañou por vixésimo sétima vez a Copa Iberdrola, a competición feminina; mentres que o FC Barcelona levou o torneo masculino, a Copa Joma. Foi precisamente un corredor da escuadra catalá, Jaël Bestué, o que levou o trofeo a mellor atleta do evento pola súa actuación nos 60 metros lisos, nos que estableceu unha marca de 7:23, que lle abre a porta ao campionato de Europa.

Na Copa Iberdrola, a atletas da Sociedad Gimnástica esforzáronse para estar á altura da elite nacional e non defraudaron. A maior parte das participantes melloraron os seus rexistros persoais, como é o caso de Eugenia Gil nos 200 ml, Sabela Castelo nos 3000 ml ou Aloia Vilas en salto de altura.

Pola súa banda, na Copa Joma destacou o papel do ximnástico Tomás López, que forma parte do filial CA Sada. Cunha marca de 4,60 metros en salto con pértega estivo preto de bater a súa mellor marca persoal, algo que logrou o madrileño Hassan Izzedine nos 800 ml.

Á marxe dos resultados, o evento serviu para crear afección polo atletismo nunha xornada na que os máis pequenos da canteira galega puideron compartir momentos e fotografarse cos seus referentes.

Desde o club móstranse moi orgullosos pola boa organización da competición. "Saíu á perfección, en parte, grazas ao enorme traballo dos voluntarios", agradecen desde a Sociedad Gimnástica.