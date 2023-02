Os equipos senior do Ciudad de Pontevedra e Kayak Tudense gañan o autonómico de K4 e C4

Podio K4 senior feminino no Campionato Galego de inverno © Federación Galega de Piragüismo Podio C4 senior masculino no Campionato Galego de inverno © Federación Galega de Piragüismo

Este sábado deu comezo a tempada de piragüismo galego coa celebración Campionato Galego de inverno de embarcacións K4 e C4 no parque náutico de Castrelo de Miño.

Alí reuníronse 730 deportistas de máis dunha trintena de clubs galegos para disputar a competición sobre un circuíto de 3.000 metros de lonxitude que deu comezo ás 11:00 e finalizou ao redor das 18:00 horas.

A clasificación xeral na categoría senior masculina finalizou coa E.P. Ciudad de Pontevedra en primeira posición, seguido polo Piragüismo Boiro- Rías Baixas e o Club As Torres Romería Vikinga en segundo e terceiro lugar. En feminina venceu o Kayak Tudense por diante do Piragüismo Verducido e o Ría de Betanzos.

A carreira do K4 senior masculino finalizou coa vitoria da embarcación do Piragüismo Verducido formada por Joaquín Iglesias, Adrián Prada, Anxo García e Alejandro Prego. En segunda posición entrou en meta a embarcación do Kayak Tudense, mentres que o terceiro posto levoullo a piragua do As Torres Romaría Viquinga.

O ouro no K4 feminino foi para as catro padeeiras do Kayak Tudense Tania Fernández, Leticia Piña, Lucía Valiña e Irea Alonso, despois dun intenso sprint final coas deportistas do Piragüismo Verducido, que tiveron que conformarse coa prata. O bronce foi para o Ría de Betanzos.

Na modalidade de canoa, o cuarteto formado por Diego Romero, Tono Campos, David Barreiro e Noel Domínguez finalizou en primeiro lugar por diante do Náutico Ou Muiño e E.P. Ciudad de Pontevedra.

A maiores destas categorías, tamén competiron equipos xuvenís, infantís, cadetes e veteranos. No primeiro deles, conquistou o título masculino o Verducido e o feminino o Náutico Rodeira; en cadete gañou o Club Ría de Betanzos tanto en homes como mulleres; en infantís fíxose co ouro o Club de Mar Ría de Aldán en masculino e o Náutico de Cobres en feminino e, en veteranos, gañaron o Kayak Tudense masculino e o Piragüismo Portonovo feminino.