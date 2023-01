Contundente derrota do TM Monte Porreiro no seu duelo co Arteal de Santiago

Contundente derrota do Tenis de Mesa Monte Porreiro na visita do Arteal Santiago ao pavillón Príncipe Felipe de Pontevedra, contra o que perdeu os catro enfrontamentos disputados e no que unicamente Nicolás Daniel Galvano foi capaz de gañar dous xogos.

O partido comezou coa derrota por 0-3 de Martín Sebastián Bentancor ante André Filipe Coelho (5-11, 10-12 e 8-11), logo foi Nicolás Daniel Galvano o que venceu no primeiro xogo a Humberto Manhani para acabar caendo nos tres posteriores (11-3, 9-11, 8-11 y 6-11).

Tampouco foi capaz de opoñer resistencia Miguel Ángel Vilchez contra José Enio Mendes, que o venceu sen ceder nin un só punto (0-11, 0-11, 0-11).

A puntilla a esta mala xornada para o equipo pontevedrés púxoa André Filipe Coelho, que venceu no cuarto e último duelo da tarde a Nicolás Daniel Galvano (11-6, 8-11, 9-11 y 8-11).

A pesar da derrota, o TM Monte Porreiro, oitavo clasificado, mantén unha vantaxe de tres puntos cos postos de descenso.