Toni Otero rectifica e abre os adestramentos á prensa

Rectificar é de sabios. O Pontevedra Club de Fútbol volverá permitir á prensa presenciar as súas sesións de adestramento a partir desta mesma semana.

O club granate comunicou á primeira hora deste luns a decisión adoptada polo corpo técnico granate, minutos antes da sesión matinal prevista no complexo deportivo Manolo Barreiro da Xunqueira.

Dáse así marcha atrás a unha medida adoptada por Toni Otero ao facerse cargo do equipo pontevedrés como adestrador do primeiro plantel, e que obrigaba aos profesionais dos medios de comunicación a seguir os adestramentos desde o exterior do recinto municipal onde habitualmente exercítanse.

Tras o seu empate 'in extremis' ante o Real Madrid Castilla, o Pontevedra Club de Fútbol comezou este luns para preparar o derbi provincial que lle medirá o vindeiro domingo 5 de febreiro (17.00 horas) en Vigo ao filial do Real Club Celta.

Como vén sendo habitual ao longo da tempada, o primeiro plantel granate iniciou a semana cunha sesión de recuperación este luns, con descanso marcado para o día do martes.