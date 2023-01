Toni Otero: "O equipo entende que cambiando a actitude e con compromiso, os resultados chegarán"

Toni Otero, no partido contra o Real Madrid Castilla © Cristina Saiz

O empate conseguido 'in extremis' polo Pontevedra CF este domingo ante o Real Madrid Castilla parece que serviu para cambiar a visión e as sensacións do seu adestrador, Toni Otero, que recoñeceu na habitual rolda de prensa de despois do duelo que "este é o camiño. Tiráronnos unha vez a gol e fixéronnos gol. Nós tivemos as suficientes ocasións e xogo, sobre todo na segunda parte, como para gañar este partido".

Insistente na "actitude" do equipo, Otero asegurou que "o equipo entende e ve que cambiando a actitude e con compromiso, ao final os resultados chegarán", porque o que diferenciou o encontro da semana pasada contra La Balona e o desta fin de semana foi que "houbo tempo para traballar", asegurou. "O equipo vai tendo iso que lle imos pedindo e aínda que na primeira parte domináronnos, xeraron unha ocasión de gol. Había un xogo e dominio ficticio, pero sen profundidade. Creo que na segunda parte corrixímolo adiantando un pouco as liñas e estou orgulloso de que eles se dean conta de que con actitude e esa forma de facer conseguiremos o obxectivo".

Pero a actitude non é o único que lle faltaba aos xogadores granates. "Faltaba chegada", recoñece o técnico, "creo que hoxe a tivemos e iso que non chegamos con máis xente. O que quixemos foi protexer as zonas de contra e saíu ben salvo no gol. Creo que é o único que fixeron, sumado á contra que para Pablo" nun man a man con Iker Bravo.

Co Pontevedra en descenso, "o equipo necesita seguridade, e as poucas que que nos fan métennolas", sinala Otero, que considera que faltou atención nas zonas de marcas e iso foi o que lles penalizou.

Independentemente diso, o adestrador móstrase contento e "dou por boa a actitude, non dou por bo o punto. Creo que se temos a actitude as vitorias chegarán. Necesitabamos un cambio e creo que o vistes. Tentaremos xogar e agradar, pero tentámolo e temos que entender que o equipo a día de hoxe non ten esa confianza que tiña hai meses".

No que respecta a esa confianza, Toni Otero recoñece que "se perdeu e tocamos fondo a semana pasada", pero o equipo "soubo reaccionar e entender que independentemente de que se gañe, pérdase, xóguese bonito ou non, o compromiso, a actitude, o compañeirismo, o respecto polo club e a afección ten que ser máximo. O camiño é leste".

Agradece por iso á afección, "que hoxe estivo incrible. Houbo moitísima xente, é importante que haxa unha unión, están no seu dereito para dicir o que pensan pero animaron".

En canto ao xogo do equipo, Otero sinala que queren recuperar as sensacións de xogar ao pé, pero de momento "os xogadores non teñen esa confianza para facelo como o facían antes. O que buscamos é que dentro desas posibilidades e que o campo nolo permita, busquemos a chegada. Hoxe interpretárono moi ben, hoxe quixeron saír a presionar arriba e aproveitamos ben os espazos e as zonas onde o rival estaba máis desprotexido e é unha pena porque o equipo mereceu algo máis que o empate"