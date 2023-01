Toni Otero: "É complicado con cinco adestramentos cambiar moitas cousas"

Que Pontevedra pode esperar a afección do Pontevedra o vindeiro domingo (17.00 horas) en Pasarón fronte ao Real Madrid Castilla? Toni Otero recoñeceu este venres na rolda de prensa previa á xornada que, pese ao cambio no banco, "levo cinco adestramentos co equipo e é complicado con cinco adestramentos cambiar moitas cousas".

Otero non renuncia a "aos poucos darlle unha identidade ao equipo", pero para iso "un adestrador necesita tempo", asegurou ante os medios de comunicación.

Co equipo granate en descenso e a catro puntos da zona de permanencia o tempo é precisamente o que máis escasea, polo que calquera punto conseguido pode resultar decisivo. Por iso, para conseguir sumar fronte ao filial madridista o seu plantel debe "entender que a única maneira de sacar isto adiante é con compromiso e actitude, ten que haber un cambio de imaxe con respecto ao que vimos facendo", explicou o ata o de agora director deportivo da entidade.

A dura derrota na Balona "deunos pé a falar moitas cousas", sinala en relación a un vestiario ao que lle pide "volver recuperar sensacións, confianza, facer cousas que non se estaban facendo". Por iso é polo que a prioridade estes días fose, defende, "tentar que os xogadores animicamente se recuperen, que estean ben, tranquilos, con confianza".

Toni sinalou que durante a súa primeira semana completa á fronte do equipo granate "traballouse con intensidade, con responsabilidade e con concentración", e que "sigo confiando neste plantel".

Sen querer valorar posibles movementos nun mercado aberto ata final de mes, e con tres importantes baixas por lesión (Bastos, Borja Domínguez e Brais Abelenda), ao novo adestrador preocúpalle "só gañar o domingo", aínda que como rival preséntese un dos equipos máis en forma da categoría, un Castilla "potente, forte, que transiciona rápido, ten xogadores con moito potencial e futuro. É un partido difícil".

En canto á afección, cun ambiente enrarecido e por momentos en ebulición en todo o que rodea actualmente o Pontevedra, Otero limitouse a sinalar que "é soberana", aínda que "lles pido apoio, é normal que estean enfadados, pero é o momento de unirse", pediu aos seguidores.