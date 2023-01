Xornada solidaria de atletismo en favor de Gustavo Dacal

Gustavo Dacal, na presentación en Ponte Caldelas da primeira edición da carreira popular da Festa das Dores © Concello de Ponte Caldelas

A Federación Galega de Atletismo, en colaboración coa Sociedad Gimnástica de Pontevedra, organizará a proba solidaria ¨Axudemos a Gustavo Dacal¨ que se desenvolverá o vindeiro día 22 de xaneiro nas pistas do CGTD de Pontevedra a partir das 10 horas.

O calendario de probas incluirá carreiras de medio fondo e fondo para as categorías base e absolutas, así como os concursos de disco e xavelina.

A finalidade desta xornada non é outra que a de recadar fondos cos que poder sufragar a estancia de Gustavo Dacal no hospital mexicano no que sigue ingresado. Para elo toda a recadación da xornada irá integramente a súa conta existindo tamén a posibilidade de contribuir co dorsal solidario.

Cómpre lembrar que dende finais do mes de decembro, quen fora campión e plusmarquista de España na modalidade de xavelina, atópase hospitalizado como consecuencia dun contaxio de dengue ocasionado pola picadura dun mosquito e cuxas graves complicacións, derivaron nunha infección da columna vertebral que o manteñen ingresado.

Desde hai anos, o exlanzador internacional da Gimnástica de Pontevedra e da Selección Galega, atopábase en México dirixindo e controlando a preparación internacional dos lanzadores e lanzadoras aztecas.

De feito, nos últimos días o deportista foi trasladado a un hospital público onde recibe as mellores atencións médicas e evoluciona favorablemente das tres intervencións cirúrxicas ás que foi sometido.