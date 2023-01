Mario Ortiz márchase ao Algeciras e fai oco á fichaxe de Derik Osede polo Pontevedra

Primeira baixa no mercado invernal no Pontevedra Club de Fútbol, que este martes chegou a un acordo para a rescisión do contrato que lle unía a Mario Ortiz ata final de curso.

O centrocampista, que contara cun papel secundario nas aliñacións de Antonio Fernández, foi o elixido para facer sitio no plantel, liberando unha ficha sénior.

Ortiz, que participou esta campaña en 14 partidos de liga e 2 de Copa do Rei pero sendo titular só en catro deles, comprometeuse cun rival dos granates na Primeira RFEF, o Algeciras CF, que anunciou a súa contratación antes mesmo de que o Pontevedra fixese oficial a súa saída.

Agora, cunha ficha sénior dispoñible, todo apunta ao inminente alta federativa de Derik Osede, que se exercita desde verán co equipo e que convenceu co seu rendemento ao corpo técnico, tal e como recoñeceu leste mesmo luns Antonio Fernández.

O acordo co central é total e a súa incorporación parece só a falta de confirmación por parte do club.