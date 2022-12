O Pontevedra xa despachou máis de 700 entradas para o partido de Copa contra o Mallorca

Partido entre Pontevedra CF e CD Tenerife en Pasarón da segunda rolda da Copa do Rei © Cristina Saiz

Pontevedra ten ganas de Copa. A pesar da choiva, o frío e que non é o rival máis desexado, na Boa Vila respírase o ambiente das grandes citas a falta de cinco días para enfrentemiento que medirá ao Pontevedra co Mallorca por un posto nos oitavos de final da Copa do Rey.

Moitos socios están a recibir mensaxes de familiares e amigos interesados en conseguir unha das dúas localidades a metade de prezo ás que cada abonado ten dereito. Pero tamén cotiza á alza o interese de amantes do fútbol ou seguidores granates que viven lonxe da capital e aos que lles volveu a picar o verme do fútbol, ben por tratarse dun histórico de Primeira, ben porque o Nadal tróuxoos de volta á súa casa.

Un clima que confirman os datos das oficinas de Pasarón. "Levamos ao redor de 700 entradas vendidas entre oficina e en liña en venda anticipada", explicaban desde o departamento de adminsitración do club.

"A estas alturas nunca levaramos tanta venda anticipada nin de lonxe", aseguran entusiasmados e botando a vista atrás a citas sinaladas como a eliminatoria pasada ou promocións como as vividas o curso anterior co ascenso a Primeira Federación en xogo.

Ademais, desde o club son conscientes de que a arrancada final está aínda por chegar e producirase nos días previos ao cruzamento contra o Mallorca. "O gordo sempre adoita ser no despacho de billetes", recoñecen.

Con todo, a promoción á que teñen dereito os abonados non será valida no punto de venda da bancada de Fondo Norte. Deben retiralas nas oficinas ata as 19 horas do martes ou a través da plataforma en liña da páxina web do club ata o momento no que comece o partido.

Aínda así, todo apunta a que na tarde do mércores produciranse colas nos despachos de billetes de Pasarón, polo que desde o club animan a acudir con tempo ao estadio para evitar que se produzan aglomeracións e que os afeccionados accedan ao recinto deportivo co encontro xa iniciado.