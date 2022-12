Un campión mundial arxentino ten no seu palmarés o torneo internacional Arousa Fútbol 7

Leandro Paredes gañou no 2006 o campionato internacional alevín Arousa Fútbol 7 © Arousa Fútbol 7

No campo de fútbol da Senra, en Ribadumia, organízase cada ano uno dos torneos de fútbol de categoría alevín máis prestixiosos do mundo. o Arousa Fútbol 7. Cada ano visitan as Rías Baixas nenos dos equipos máis laureados do planeta fútbol. Hoxe algúns deles son estrelas do balompé.

É o caso do mediocentro arxentino Leandro Paredes que, á beira de Messi, levantaba o pasado 18 de decembro a terceira copa do mundo da Selección Arxentina.

No ano 2006, Paredes daba en Ribadumia os seus primeiros pasos no deporte máis seguido do mundo e alzaba un dos primeiros títulos da súa incipiente carreira deportiva. "Comandaba a un extraordinario Boca Juniors conquistando o campionato que lle lembra como un dos máis grandes xogadores en toda a nosa historia, un canalizador de todo o xogo ofensivo daquel gran equipo, con moito gol e capacidade asociativa", recollían as crónicas daquela época.

Desde a organización do Arousa Fútbol 7, lembran a etapa como futbolista en formación de Paredes como "o mellor xogador das categorías xuvenís de Asociación de Fútbol de Arxentina". Agora asentado como un aguerrido centrocampista que triunfa no fútbol europeo, Paredes brillaba polas súas aptitudes ofensivas. "Desenvólvese principalmente como centrocampista ofensivo aínda que en esporádicas ocasións actúa en punta. Posúe unha exquisita técnica individual e a súa enorme visión de xogo faille ser diferente en moitos momentos dos partidos. Unha das súas maiores virtudes é o preciso e potente remate de media distancia", dicían sobre o antes do seu salto ao fútbol profesional.

Un debut que lle chegou dunha maneira moi precoz. "Claudio Borghi para darlle a Paredes a oportunidade de debutar na primeira división do fútbol arxentino con tan só 16 anos de idade e na súa primeira titularidade na Bombonera, en novembro de 2012, anotou dous goles e liderou ao seu equipo á vitoria ante San Lorenzo", lembran.

Seis anos antes, Paredes levantaba o segundo título dun equipo arxentino no Arousa Fútbol 7. No 2004, un River comandado polo tamén internacional Erik Lamela levaba por primeira vez a copa alén do charco.

Ao longo dos máis de vinte anos de historia deste torneo internacional, son numerosos os futbolistas que labraron a súa carreira como futbolistas internacionais. Jordi Alba ou Sergio Canles son só dous exemplos.

Xunto ao lateral do FC Barcelona, Paredes achega unha nova copa do mundo a este campionato. Un logro do que poderían presumir en Ribadumia se a final decantásese do outro lado porque o francés Kingsley Coman tamén sabe o que é gañar este campionato co PSG, no que participou en dúas ocasións cun triunfo e un quinto posto nas edicións do 2007 e 2008.