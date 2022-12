O CAB organiza un Clinic de Nadal para o 30 de decembro

Cartaz do Clinic de Nadal organizado polo CAB © CAB Pontevera

O Club Amigos do Baloncesto (CAB) organizará un Clinic de Nadal no pavillón do IES Frei Martín Sarmiento o próximo 30 de decembro.

Desde a organización queren que a actividade, iniciada antes da pandemia, se consolide como un dos eventos de formación para os adestradores de diferentes club de baloncesto.

Desenvolverase en horario de 10:30 a 19:15 horas e terá un prezo de 5 euros tanto para adestradores como persoas interesadas alleas ao club. As prazas son limitadas ata completar aforo.

Este clinic desenvolverase en dous partes. A primeira impartiraa pola mañá Carlos Maceiras, adestrador do EDO Blanco Amor, e a segunda será pola tarde da man de César Iglesias, adestrador de Novobasket e do Iberconsa Amfiv.

Maceiras explicará desde as 10:30 ás 11:45 horas o 'Traballo de pase en categorías de formación' e de 12:00 a 13:15 horas das 'Situacións de 2x1 defensivas e rotacións', mentres que Iglesias falará desde as 16:30 ás 17:45 'Da técnica á táctica ofensiva' e de 18:00 a 18:15 do 'Cambio de ritmo defensivo e a lectura en defensa'.

A actividade convalida 12 horas de formación da Federación Galega de Baloncesto con seis horas de mañá e outras seis pola tarde.