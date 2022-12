Alicia Crespo e Mandana Dehghan, dobre incorporación para o Team Farto

Mandana Dehgan e Alicia Crespo, fichaxes do Team Farto para a temporada 2023 © Team Farto

A valenciana Alicia Crespo (1999) e a iraniana Mandana Dehghan (1991) suman unha dobre incorporación ao Farto-BTC de fronte ao 2023.

Crespo competiu nas filas do Soltec Team en 2021, no que iniciou a súa traxectoria en ciclismo proveniente doutras disciplinas como o tríatlon. Afrontará un 2023 de completa transición ao ciclismo de estrada no que o seu obxectivo será solidificar o seu rendemento no calendario nacional.

Pola súa banda, Dehghan provén do Zaaf Team e é a actual campioa nacional de contrarreloxo iraniana, título que ostenta por segundo ano consecutivo, ademais de subcampioa en roteiro. O ano pasado deu un paso importante no seu rendemento a nivel UCI e é outra das ciclistas coas que se traballará para asentarse na categoría.

"Son ciclistas que levamos seguindo desde hai meses e vemos que poden progresar moito. Traballan moi ben, pero necesitan tempo e regularidade para poder asentarse. Encaixan coa filosofía de traballo que queremos implementar para futuros anos", afirman desde a dirección do equipo.

Ambas as ciclistas forman parte das oito primeiras integrantes do equipo UCI, que segue construíndo un proxecto de futuro para traballar "a lume lento" tanto co equipo sub23 como co continental, cuxo plantel UCI non está aínda pechado.