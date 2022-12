O Teucro recada 100 quilos de alimentos para Cáritas

Integrantes da Sociedade Deportiva Teucro fixeron entrega este xoves dos alimentos recadados durante a operación quilo organizada durante o último encontro da escuadra azul fronte ao Lavadores.

Ao longo da xornada, a iniciativa teucrista permitiu recadar máis de 100 quilos de alimentos non perecedoiros que acaban de entregar no colexio Doroteas, centro co que colabora o club de forma habitual.

Desde o centro educativo farán chegar agora todas estas doazóns a Cáritas para contribuír que ningunha familia pase fame.

Doutra banda, este mesmo xoves un grupo de xogadores realizou unha visita do Nadal ás oficinas do principal patrocinador do club, o Grupo Lirón.