O Pontevedra, a por unha vitoria en Alxeciras que "nos de confianza" antes de que acabe o ano

O Pontevedra Club de Fútbol afronta este domingo en Alxeciras (12:00 horas) o último partido de liga do ano coa intención de "gañar e poder ver a situación doutra maneira".

Superado o golpe da pasada fin de semana en Pasarón e sen novidades en canto aos lesionados a falta dunha sesión na matinal do sábado, o combinado granate e o seu adestrador, Antonio Fernández, teñen as ideas claras e saben que conseguir os tres puntos "daríanos confianza para afrontar o que vén despois das vacacións".

De feito, o Algeciras é o claro exemplo de que sumando dúas vitorias consecutivas pódese saír do pozo, e por iso o Pontevedra vese "reflectido" no traballo do rival, que cos dous últimos triunfos botou terra polo medio cos equipos que están en postos de descenso.

Pero para o técnico granate, os andaluces son "un equipo forte na súa casa", polo que os seus xogadores teñen que "ser competitivos, que o plan partido deseñado salga á perfección, estar acertados e así traer os tres puntos, que é coa intención coa que imos".

Asegura Fernández que "o equipo compite en todos os partidos que disputa e en Alxeciras temos opcións de facer dano" e conseguir unha vitoria coa que "posiblemente, podámonos ver fose do descenso antes de que acabe o ano". Algo que, sen ningunha dúbida, "sería moi positivo".