O Pontevedra entrega os 600 quilos de alimentos recadados en Pasarón

A solidariedade dos afeccionados do Pontevedra Club de Fútbol chega ao seu destino.

O club granate comezou a repartir os preto de 600 quilos de alimentos non perecedoiros que foron recadados no Estadio Municipal de Pasarón coincidindo coa que foi a última xornada do ano na casa, no encontro contra o Rayo Majadahonda.

Para incentivar a participación o Pontevedra deu a opción aos seus socios de entrar cun acompañante de balde se entre os dous doaban un mínimo de 3 quilos de alimentos.

De todo o recadado, 300 quilos foron entregados xa á sede pontevedresa do Banco de Alimentos, mentres que a outra metade do recolleito será doado a Cáritas.