O Concello pide á Fundación que manteña aberta a piscina de 25 metros de Rías do Sur mentres buscan unha solución definitiva

Lores e Tino Fernández reúnense coa Fundación e os clubes acuáticos para tratar o futuro de Rías do Sur © Concello de Pontevedra

As partes afectadas polo peche da piscina olímpica das complexo Rías do Sur mantiveron este luns unha reunión, na que participaron o alcalde Lores e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández; para tratar de evitar o peche da piscina de 25 metros, actualmente única instalación en funcionamento en Pontemuíños, anunciado por parte da Fundación Rías do Sur, propietaria da instalación, a partir do 1 de xaneiro.

"O Concello está disposto a favorecer calquera alternativa que permita desenvolver a actividade, aínda que sexa en precario mentres non se proceda ao enchido da piscina de 50 metros. Estamos dispostos a colaborar incluso económicamente", recoñeceu o titular de Deportes, Tino Fernández, ao finalizar un encontro no que participaron tamén representantes de todos os clubs de auga da cidade e da Fundación Rías do Sur.

Con todo, desde o goberno local necesitan tempo para atopar unha solución definitiva ao conflito. "Os tempos administrativos son os que son e necesitamos tempo para facer as cousas", argumentou o tenente de alcalde para pedir á Fundación que "sexa sensible ás necesidades dos clubes mentres a piscina de 50 metros non se poña a funcionar, que faga todo o posible para que o vaso de 25 metros siga aberto á espera de que podamos recuperar a actividade normal da piscina".

Reiterou Fernández a intención do Concello de colaborar, pero puntualiza que "a piscina non é nosa e temos dificultades mesmo para firmar acordos de financiacion e iso nos leva máis tempo".

Por iso, insiste Tino Fernández en reclamar aos propietarios desta infraestrutura que "poñan da súa parte", sexan "flexibles" e "busque alternativas para que esta situación provisional remate canto antes e permítanos gozar da piscina de 50 metros", rematou o titular de Deportes.