Os futuros astros do fútbol do noroeste peninsular brillan en San Pedro

Sétima edición do Torneo Internacional de fútbol base Tucho de la Torre en Marín © Cristina Saiz

O campo de fútbol de San Pedro, en Marín, puxo este domingo o broche de ouro a unha fin de semana dedicada á base no que brillaron os próximos talentos do balompé galego e portugués.

A sétima edición do Torneo Internacional Tucho da Torre reuniu no campo marinense aos xogadores de categoría alevín e benjamín de canteiras tan prolíficas como as do RC Deportivo da Coruña, o RC Celta de Vigo, o Real Sporting de Xixón, o CD Lugo, o Pavillón de Ourense, Xuventude Oroso, o SC Braga ou o Vitória Sport Clube de Guimarães.

A competición comezou o pasado xoves, pero foi este domingo cando se disputou a fase final do torneo de ambas as categorías e que reuniu nas bancadas de San Pedro a numeroso público que gozou coas xogadas e remates destes pequenos astros do balón.